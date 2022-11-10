SON DAKİKA | Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor: Çok sert olacak (10 KASIM 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

Son dakika: Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım verilerine göre birçok ilde yağmur beklenirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Öte yandan 17-18 Kasım'da Türkiye'nin Rusya üzerinden gelen sert soğuk bir hava dalgası altına gireceği belirtildi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

BUGÜN (10 KASIM) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BU TARİHLERE DİKKAT: ÇOK SERT OLACAK

Hava Forum'un paylaştığı bilgiye göre 17-18 Kasım civarı Rusya üzerinden sert bir soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etki altına alması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, zamanla Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı





