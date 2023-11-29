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  4. SON DAKİKA | Bursa'da 29 Kasım bugün okullar tatil mi? Fırıtına sonrası Valilik duyurdu: Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu'da eğitime ara

SON DAKİKA | Bursa'da 29 Kasım bugün okullar tatil mi? Fırıtına sonrası Valilik duyurdu: Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu'da eğitime ara

29.11.2023 06:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Şiddetli lodosun etkili olduğu Bursa'da öğrenci ve veliler 'Okullar bugün tatil mi?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen tatil haberi Bursa Valiliği'nden geldi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş; merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bursa'da 29 Kasım bugün okullar tatil mi? Fırıtına sonrası Valilik duyurdu: Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu'da eğitime ara

Son dakika: Şiddetli lodos Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde şiddetini 100 kilomtre hıza çıkaran kuvvetli rüzgar, çok sayıda ağacı yerle bir etti. Kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olmasıyla 'Bugün okullar tatil mi? 29 Aralık tatil haberi var mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA | BURSA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Beklenen tatil haberi ise Bursa Valiliği'nden geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım’da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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LODOS NEDENİYLE BAZ İSTASYONUNUN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Bursa'da gece saatlerinde hızını artıran lodos kent genelinde etkili oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde orta refüjdeki baz istasyonu, şiddetli lodos etkisiyle devrildi. Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında savrulan parçalar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ

Yine Osmangazi ilçesindeki Tophane Meydanın bulunan çınar ağacı lodosun etkisiyle devrildi. Belediye ekiplerinin çınar ağacını parçalayarak kamyonete yüklemesinin ardından temizlik çalışması yapıldı.

LODOS ETKİSİYLE UÇAN ÇATI HAFİF TİCARİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde bir binadan kopan çatı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

DSG

CAM FABRİKASI KONTEYNERİ ÇÖKTÜ

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde kurulu bulunan cam fabrikasının malzemelerinin konulduğu konteyner de lodos nedeniyle çöktü. Maddi hasarın meydana geldiği konteynerde şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

CATI

(DHA)

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