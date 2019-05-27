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Son dakika! Bursa'da bin polisle dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Bursa'da bin polisin katılımıyla şafak vaktinde eş zamanlı ve helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık bin kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere bin kişilik polis ekibi başta Bursa merkezli olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken resmi rakamların emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA


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Bursa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yakalanan 30 kişiden 2 kişi tutuklandı 28 kişi tahliye oldu o 2 kişide 3 gün sonra denetimserbeslikten serbes Ben olacakları anlattım dogrumu sizce?
adamların küme düştüğü gün mü baskın yapılır..zaten hepsinin kafa bir dünya..
POLİSİMİZ bozguncuları temizliyor. allah gücünüzü artırsın
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