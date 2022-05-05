Son Dakika: Bursa'da feci kaza! Hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Bursa'da hafriyat kamyonunun yolcu otobüsüne çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı. Korkunç kazada ilk gelen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 6 YOLCU YARALI

Alınan bilgiye göre, kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyenhafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor. (İHA)



