Son dakika: Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi

Son dakika: Sis nedeniyle peş peşe zincirleme kazalar meydana geldi. Karacabey ilçesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonet sisin de etkisiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Araç içindeki yaralılara müdahale edilirken, arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

20'DEN FAZLA ARAÇ KARIŞTI

İzmir yolunda görgü tanıklarının beyanına göre, 3 farklı noktada 20'den fazla büyük araç ve küçük aracın kazalara karıştığı kazalarda birisi haricinde yaralı olmadığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı bildirildi.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

