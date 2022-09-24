Son dakika: Çanakkale’de göçmen faciası! 4’ü çocuk 6 kişi can verdi…

Son dakika haberine göre; Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden 6'sı öldü, 15'i kurtarıldı. Midilli Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında battı. Göçmenlerden 15'i kurtarılırken, 4'ü çocuk 6'sının cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında seyir halindeki balıkçı teknesinde bulunanlar, denizdeki düzensiz göçmenleri gördü. Balıkçılar, göçmenleri kurtarma çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da haber verdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kurtarma çalışması sonucu 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4'ü çocuk 6 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olabileceği değerlendirilen göçmenlerin bulunması amacıyla bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Öte yandan kurtarılan göçmenler, ifadelerinde; Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli Adası önlerinde durdurulduklarını, lastik botları patlatılarak Türk kara sularına yakın noktada geri itildiklerini ve botun su alarak battığını söyledi. Soruşturma sürüyor.



