SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu paylaştı! CHP'de 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı

Son dakika haberine göre CHP'nin 81 il başkanı, ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı açıklamada 'değişim' vurgusu dikkat çekti.

CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklamasında öne çıkan değişim mesajı şöyle:

"Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."

İşte o açıklamanın tam metni;





