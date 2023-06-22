HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu paylaştı! CHP'de 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı

SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu paylaştı! CHP'de 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı

22.06.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanının ortak açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, 'değişim' mesajı dikkat çekti. İşte o açıklama...

SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu paylaştı! CHP'de 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı

Son dakika haberine göre CHP'nin 81 il başkanı, ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı açıklamada 'değişim' vurgusu dikkat çekti.

CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklamasında öne çıkan değişim mesajı şöyle:

"Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."

İşte o açıklamanın tam metni;

FzN0Om4XoAMZjtp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladıAK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladı
Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...
Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulunduTaksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu
Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu

Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...

İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.