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  4. SON DAKİKA | Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı

SON DAKİKA | Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı

30.03.2024 12:35
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Son dakika haberi: Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

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Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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4 ÖLÜ, 2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

"Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Çankırı
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