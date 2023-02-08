SON DAKİKA | Canlı yayında 'Twitter sayesinde kurtulanlar oldu neden kapatıldı?' sorusu soruldu! Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Son dakika haberi: Twitter'a erişim engeli sonrasında hükümetten ilk açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aştı. 20 binin üstünde de enkazdan kurtarılan vatandaş var.

Bir basın mensubunun 'Twitter'da yoğun bir bilgi akışı var, sosyal medya sayesinde kurtulanlar oldu, birçok insanın hayatı kurtuldu. Twitter'da neden kısıtlamaya gidildi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

SON DAKİKA: HÜKÜMETTEN TWİTTER HAKKINDA İLK YORUM! 'TEKNİK SORUNLAR VAR...'

'Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var onlar daha detaylı bilgi verebilir benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz'

