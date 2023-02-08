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SON DAKİKA | Canlı yayında 'Twitter sayesinde kurtulanlar oldu neden kapatıldı?' sorusu soruldu! Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

08.02.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından acı bilanço artıyor. Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yağma iddialarıyla birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarını da yalanladı. Türkiye'de Twitter'a erişim kısıtlandı. Hükümetten Twitter ile ilgili ilk yorum geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Canlı yayında 'Twitter sayesinde kurtulanlar oldu neden kapatıldı?' sorusu soruldu! Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Son dakika haberi: Twitter'a erişim engeli sonrasında hükümetten ilk açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aştı. 20 binin üstünde de enkazdan kurtarılan vatandaş var.

Twitter çöktü mü? Sorunun kaynağını açıkladı Twitter çöktü mü? Sorunun kaynağını açıkladı

Bir basın mensubunun 'Twitter'da yoğun bir bilgi akışı var, sosyal medya sayesinde kurtulanlar oldu, birçok insanın hayatı kurtuldu. Twitter'da neden kısıtlamaya gidildi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

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SON DAKİKA: HÜKÜMETTEN TWİTTER HAKKINDA İLK YORUM! 'TEKNİK SORUNLAR VAR...'

'Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var onlar daha detaylı bilgi verebilir benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz'

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