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  4. Son dakika | 15 yıllık sırdı: Cem Garipoğlu bilmecesi çözüldü! Mezardaki ceset ona mı ait? DNA'lar eşleşti

Son dakika | 15 yıllık sırdı: Cem Garipoğlu bilmecesi çözüldü! Mezardaki ceset ona mı ait? DNA'lar eşleşti

08.10.2024 11:28
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Son dakika haberi: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin merak ettiği soru yanıtını buldu. Mezardaki ceset Cem Garipoğlu'na mı ait? İşte Adli Tıp raporuna göre sorunun yanıtı...

Son dakika | 15 yıllık sırdı: Cem Garipoğlu bilmecesi çözüldü! Mezardaki ceset ona mı ait? DNA'lar eşleşti

Son dakika haberi: Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren, 3 Ekim'de mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu belli oldu. Akıllarda Cem Garipoğlu'nun mezarının boş olup olmadığı, cesedin Garipoğlu'na ait olup olmadığı gibi sorular vardı. Garipoğlu'nun mezarındaki cesetten alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirildi ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazandı.

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KUŞKULAR ÜZERİNE MEZARI AÇILDI

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u 2009'da Bahçeşehir’de bir villada vahşice öldürmüş, 197 gün sonra teslim olmuş ve hapse girmişti. 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ancak kamuoyunda 'Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?' sorularıyla kuşkular arttı. Bunun üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için karar verdi.

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3 Ekim'de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılma işlemi tamamlandı. Garipoğlu’nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AİLESİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Cem Garipoğlu'nun cesedi geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş, Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na gelmişti.

CEM GARİPOĞLU'NUN ADLİ TIP RAPOR SONUCU

Mezardan alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

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MEZARDAKİ CESET CEM GARİPOĞLU MU?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın, Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu belirlendi.

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Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı' Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Cem Garipoğlu
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