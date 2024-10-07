Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, görevlendirilen cumhuriyet savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileri ile Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu ailesinden kimse mezarın açılması sırasında orada bulunmamıştı.
Avukat Rezan Epözdemir mezarın nasıl açıldığını anlatırken bir konuya dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarı ailesinin şüphesiyle açılmıştı. Orada kefen ve bez parçalarının olduğunu vurgulayan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında bez ve kefen parçası çıkmadığını garipsediğini anlattı.
NOW'da Çalar Saat programında konuşan Epözdemir şu ifadeleri kullandı;
Olay yeri inceleme ekipleri vardı. Onlar bütün yapılan bu çalışmayı kamerayla kayıt altına aldılar ve fotoğraflarını çektiler. Özellikle kimlik teşhisi yapılması için ki cesedin bütünlüğü bozulduğu için çok zor.
Hukuken, fiilen mümkün değil ama yine de Garipoğlu ailesinin aile bireylerinin hazır bulunması gerekirdi. Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı talimatta bunu özellikle 3 nolu ara kararında istemişti. Fakat aileyi temsilen sadece avukatları katıldı.
Bizim müvekkillerimiz de yaşadıkları travma, acı çok ağır elem ve keder nedeniyle gelmek istemediler haklı olarak. Fakat karşı tarafta bir avukatla temsil edildi. Çok bakımsız bir defa. Ben mezara gittiğimde de isim soy isim belli değil, bakımsız adeta kendi kaderine terk edilmiş, çok köşede bir mezar görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri bile belli değil. 29 Ekim 1991 ve 10.10 2014 olacak o dahi okunmuyor.