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Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı.

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Son dakika habere göre, olayın aydınlatılması için yoğun çaba harcayan ekipler, başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu kapsamda İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 62 noktada bulunan 137 kameradan alınan 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi.

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Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın infazı için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekip ile konsolosluk yetkililerinin, olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.

Görüntülerde, konsolosluk yetkililerinin olaydan bir gün önce 1 Ekim'de akşam saatlerinde diplomatik plakalı bir minibüsü, bahçe kapısından içeri girip giremeyeceğini denedikleri yer alıyor.

Öte yandan, 1 Ekim'de 3 kişilik bir ekibin de tarifeli uçakla Suudi Arabistan'dan gelerek bir otele yerleştikleri ardından konsolosluğa gittikleri belirlendi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan başka bir ekibin de diplomatik plakalı araçla 1 Ekim'de Belgrad Ormanı'nda keşif yaptığı ortaya çıktı. Aracın Belgrad Ormanı'na girişi ve Kaşıkçı'nın 1 Ekim'de Atatürk Havalimanı'na geliş anlarının yer aldığı fotoğraflara ulaşıldı.

AA

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Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan son dakika haberleri Belgrad Ormanı keşif görüntüsü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sudiler kendileri gibi yobaz gazeteciyi öldürdü konusu kapanmadı gitti Suriyede Yemen de lübnanda ırak ta libyada da dünya kadar insan öldürüldü bu arap kadar ses getirmedi
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