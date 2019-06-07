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Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 08:03 | Son Güncelleme

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatilinde ailesiyle bulunduğu evinde gece saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kazım Arslan'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir" denildi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, "Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan bu gece geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Milletimize, aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğdu, Kızılca Kasabası'nda büyüdü. Baba adı Mesut, Anne adı Ümmehan'dır.

Kazım Arslan, Tekstil sanayicisi ve avukat; 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi.

1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığı'nı 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü.Serbest avukatlığı 1999 yılında bıraktı. Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı'nı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi arkadaşlarıyla birlikte 1992 yılında kurdu, yoksul öğrencilerin barınması ve eğitimi için yurt yaptırmışlar ve burs vermektedirler. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı görevini 6'şar yıl yürüttü. Denizli Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 18 yıldır sürdürmekteydi.

Arslan'ın Siyasete Adanan Hayat adında kitabı vardır. 2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem'de yeniden Denizli Milletvekili seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan 07 Haziran 2019 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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