Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler hakkında yeni gelişme!

Son dakika: Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"YERİNİ BİLE BİLMİYORDUK"

Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

51 SUÇ KAYDI VAR

Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli E. D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

ATEŞ AÇARKEN SOSYAL MEDYADA DA YAYIN AÇMIŞ

Bu arada E. D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.

(DHA)

