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  4. Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler hakkında yeni gelişme!

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler hakkında yeni gelişme!

10.04.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler hakkında yeni gelişme!

Son dakika: Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"YERİNİ BİLE BİLMİYORDUK"

Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

51 SUÇ KAYDI VAR

Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli E. D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

ATEŞ AÇARKEN SOSYAL MEDYADA DA YAYIN AÇMIŞ

Bu arada E. D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.

(DHA)

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CHP silahlı saldırı

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