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  4. Son dakika: CHP'li Muharrem Erkek'in iddiaları gündem olmuştu! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında yanıt: '2002'den beri AK Parti...'

Son dakika: CHP'li Muharrem Erkek'in iddiaları gündem olmuştu! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında yanıt: '2002'den beri AK Parti...'

03.05.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. CHP'li Muharrem Erkek'in iddialarına yanıt veren Bakan Soylu, "2002'den itibaren AK Parti'nin girdiği her seçimde, bu tartışmalar yapılmıştır ama hiç olmamıştır. Sebep, seçim yenilgisine kendileri adına büyük bir mazeret uydurmak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP'li Muharrem Erkek'in iddiaları gündem olmuştu! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında yanıt: '2002'den beri AK Parti...'

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor. Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in iddialarına yanıt verdi. Soylu, "2002'den itibaren AK Parti'nin girdiği her seçimde, bu tartışmalar yapılmıştır ama hiç olmamıştır. Sebep, seçim yenilgisine kendileri adına büyük bir mazeret uydurmak" dedi.

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Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SEÇİMDE RİSK GÖRÜYOR MUSUNUZ?

"Her seçim risklidir. Vatandaş kendi ayağına gelmenizi ister. Bu bir sosyal mukavele. Millet size bir emanet veriyor. 5 yıl boyunca sağlığımı, güvenliğimi, çocuğumun geleceğini, yatırımlarını sana emanet ediyorum diyor. Vatandaş doğal olarak şunu istiyor; benim ayağıma gelsin ve anlatsın. Bu çok doğru bir sistem işleyişi. Vatandaş şuna bakar meselesine hakim mi, burnu büyük mü, beni kale alıyor mu, beni ciddiye alıp, hem yaptıklarını, mevcut durumu, yapacaklarını bana anlatıyor mu? Göz ucuyla seyretmesi bile önemlidir. Ben yaptığım işin hakkını veririm. Adam size bir vekalet veriyor, bir emanet veriyor. Yaklaşık 20 gündür çalışıyoruz. Benim gördüğüm şu. Benim kıyaslama imkanım var. Geçen sefer 2. bölgede adaydım. Kıyaslayabiliyorum. Bugün Kurtuluş'taydım. Geçenki Kurtuluş'un daha fazlası. Ferah Evler'de çok yüksek katılım söz konusu. Burada geçen senenin 1,5-2 katına yakın bazı yerlerde ciddi katılım ve destek var. Bizim seçmenimiz sahiplenmiş olayı. 14 Mayıs ve Tayyip Erdoğan'ı bizim seçmenimiz sahiplenmiş.

'ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞINI BİRİNCİ TURDA ALIYOR'

Allah'ın izniyle birinci turda bitiriyoruz. Araştırma bugünün fotoğrafını verir. Siz deneğe şunu sorabilirsiniz; 14 Mayıs'ta kime oy vereceksin? Bugün yaşadıklarıyla, tespitleriyle oy kullanır. Arada şu anda 11 gün var. 11 gün içinde hangi gelişmeler olacağını, onu nelerin etkileyeceğini bilemeyebilir. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan birinci turda alıyor. CHP, Kılıçdaroğlu İstanbul'da da çok gerimizde. Bizim yapmamız gereken nefeslenmeden milletimize anlatmaktır.

'FETÖ'NÜN DE PKK'NIN DA PATRONU AMERİKA'

Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zaafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle yapmak istiyorlar. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var? Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika. PKK bugün kılçıksız kime oy veriyor? PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim, değerlendirmem değil. Bu her dönem böyle olmuştur. 'Şu isimler olacak, bu isimler de olmayacak' diye. Bu doğrudan Kandil'den geliyor. İlgililer Erbil'e giderler bağ kurarlar, çalışmalar yapılır, karşılıklı değerlendirme yapılır Kandil'in listesi alınıp buraya gelir.

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'MACAR İÇİŞLERİ BAKANI BANA 'DİKKAT EDİN' DEDİ'

Eş Başkanlardan biri Pervin Buldan, diğeri Mithat Sancar. Mithat Sancar'ı kabul etmiyorlar. HDP'nin çok büyük bölümüne 'Siz geçen dönem kime oy verdiniz, bu dönem kime oy vereceksiniz' diye soruluyor. HDP'lilerin büyük bölümü Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Bu kurgunun tamamlanabilmiş şeklidir. Burada muhalefeti bir araya getirmiş. Meral Akşener'den diğerine kadar. Kendi kurgusunu oluşturmuş. Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi 'Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi' dedi. Bana 'dikkat edin' dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia! CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK'İN İDDİASI

CHP bunu 1946'daki sopalı seçimlerle karıştırıyor. Tek parti iktidarının çok partili hayata geçtiği seçimlerdir. Demokrat Partilileri, sandıktakileri, parti yöneticilerini dayaktan geçirmiştir. Açık oy verdirtmişlerdir, gizli sayım yapmışlardır. Bunların genel huylarıdır. 2002'den itibaren AK Parti'nin girdiği her seçimde, bu tartışmalar yapılmıştır ama hiç olmamıştır. Sebep, seçim yenilgisine kendileri adına büyük bir mazeret uydurmak, siyasette kullanılan basit yöntemlerdir. AA seçim sonuçlarını verecek mi? O da mı paralel yöntem kuruyor? Seçim işi benim işimdir. Sizin programı bildiğiniz kadar ben de seçim işini bilirim. Çocukluğumdan beri seçimin içerisindeyim. Türkiye'de bakanlık sandıkların güvenli okula getirilmesinden, güvenli oy kulanılmasının sağlanmasından, jenaratörlerin çalışmasından, okullardaki kameraların çalışmasından, deprem bölgesinde YSK 'çadırlarla olur' dedi fakat benim içime sinmedi. Allah korusun yarın biri gelir çakmak çakar. Şu anda alanların tamamına konteyner seçim sandıkları kurduk. Hem oturan sandık kurulu hem iki tane oy kabini var. Biz o kadar ince detayını düşündük.

'APLİKASYON FALAN SÖZ KONUSU DEĞİL'

Benim görevim seçmenin hür iradesini oraya yansıtmaktır. İçişleri Bakanlığı olarak seçmenin hür iradesini değiştirecek herhangi bir şeye müdahale ettirmemektir. Oradaki CHP yetkilisinin elinde seçim sonucu belgesi var mı? Var. Aksi takdirde sandık açılır, tekrar sayılır. Aplikasyon falan söz konusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'bende uygulama var' der."

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Süleyman Soylu

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