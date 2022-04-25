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  4. Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma! Paylaşımı tepki çekmişti

Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma! Paylaşımı tepki çekmişti

25.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sözde Ermeni soykırımı paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma! Paylaşımı tepki çekmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

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