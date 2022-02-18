Son dakika: Canlı yayına damga vuran an! Kılıçdaroğlu böyle seslendi: 'Kardeşim asgari ücret orada kaç para?'

Son dakika... Altılı ittifak konusunda da açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor. Bütün siyasi partilere saygımız var. Biz zaten onları yok sayamamayız. O masada tabi ki siyasi liderler olarak anılarımızı konuşmadık. Ekonomiyi de konuştuk, adalet sistemini de konuştuk.' dedi. Kılıçdaroğlu, zamlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

'BU ÜLKEDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

'Erdoğan bugün var yarın yok. Önemli olan Türkiye Cumhuriyetidir. Biz ülkemizde düşünce, din ve vicdan özgürlüğünün, adaletin olmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı bunların hiçbirini yapmıyor. Gazeteciler, öğrenciler, avukatlar hapislere atıldı. Bu ülkenin ana muhalafet partisinin lideri olarak adalet yürüyüşü yapmak zorunda kaldık. Bütün dünyada bu ülkede adaletin olmadığını duyurduk.

'ZAMLARI ZULME DÖNÜŞTÜREN KİŞİYE ZALİM DENİR'

Zamlar zulme dönüşüyorsa, zamları zulme dönüştüren kişiye zalim denir. Zalimler, devletleri yönetemezler. Zulümden bu ülkeyi kurtarmak istiyoruz. Sade vatandaş, zulümle karşılaşıyorsa bizim ittifakımız buna bir çaredir.

'BU İSRAFLAR NEDEN? İSRAF HARAM DEĞİL Mİ?'

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını harcıyorlar. Bu vergiler nereye gidiyor? Bu zamlar nedir? Bu savurganlık israf nedir, israf haram değil mi?

'KARDEŞİM AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA?'

Avrupa'ya göre çok daha ucuz alıyormuşuz elektrik ve doğal gazı. Kardeşim Avrupa'da asgari ücret kaç para? Bunlar halkı kandırmak için müthiş yalan söylüyorlar. Yalan söyleme yetenekleri çok gelişmiş. Devleti kendilerinin yönettiğinin farkında değiller.

'BİZ HDP'Yİ YOK SAYAMAYIZ'

HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. 'Bizi yok sayamazsınız' diyorlar. Biz zaten onları yok sayamayız. Siyasi partilere saygımız var. Masanın o akşamın toplanmasının nedeni altyapısı üzerinde çalışılmış metne son şekle vermekti. Elbette ki masada ekonomi de konuşuldu dış politika da konuşuldu. Bütün bunlar zaten doğal. Siyasi liderler bir araya gelip anılarını anlatmaz.

Biz gerçek anlamda ülkenin demokrasiye kavuşması gerçek anlamda Türkiye'nin çağdaşlaşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bunların tamamı eyleme dönüşecek.

'28 ŞUBAT'IN MAĞDURLARINDAN BİRİ DE BENİM'

28 Şubat mağdurlarından biri de benim. O dönem ben de fişlendim. 28 Şubat mağdurları var. Bu yüzden helalleşme diyoruz.'



