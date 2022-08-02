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  4. SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu o tezahüratlara böyle yanıt verdi! "Kimse unutmasın..."

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu o tezahüratlara böyle yanıt verdi! "Kimse unutmasın..."

02.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Salı Toplantıları' kapsamında ilk konuşmasını Erzurum'da yaptı. Meclis tatilde olmasına rağmen Türkiye'nin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, oturmayacaklarını söyledi. Erzurum'da da "beşli çete" olarak isimlendirdiği şirketlere seslenen CHP lideri, aracılar koyarak kendisiyle görüşmek istediklerini ancak görüşmeyeceğini ifade etti. Toplantı sonunda yükselen sloganlara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Geliyor gelmekte olan" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu o tezahüratlara böyle yanıt verdi! "Kimse unutmasın..."

Son dakika haberi: Meclisin tatile girmesinin ardından grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP'de ilk toplantı Erzurum'da yapıldı. Taşeron işçilere kadro sözü veren Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kredi borcu faizlerini sıfırlayacağını da ekledi. CHP lideri ayrıca, kendisiyle görüşmek için aracı koyduğunu ifade ettiği "beşli çete"yle ise görüşmeyeceğini ekledi. Konuşma sonlarında, "Halkın lideri Kılıçdaroğlu" sloganları yükselirken CHP lideri kalabalığa "Geliyor gelmekte olan" şeklinde seslendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

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"MECLİS TATİLE GİRDİ AMA OTURMAK YOK"

TBMM tatile girdi ama ülkenin dertleri devam ediyor. Biz Meclis tatile girdi, oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim düşüncemiz yok. Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişiye teslim edilemez.

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MECLİSTEKİ TOPLANTI ÇAĞRISI

Parlamentoyu sağlık çalışanları için toplantıya çağırdık. Sorunların çözüm adresi TBMM'dir. O Meclis sıradan bir Meclis değildir. gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Gün olacak hepsi gelecek.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO SÖZÜ

Erzurum'dan söz veriyorum. Tüm taşeron işçileri kadroyu vereceğiz. PTT'de çalışan taşeron işçilere sesleniyorum. Birilerinin deyimiyle Bay Kemal sizin hakkınızı teslim edecek.

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"O CEPLERİN TAMAMINI DİKECEĞİZ"

Çiftçilerin kredi borcunu sıfırlayacağız. Araban olmayabilir mobilyan olmayabilir. Buğdayı arpayı dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok? Dışarıdan getiriyorlar, komisyonlu alıyorlar ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğiz. Bu milletin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BEŞLİ ÇETE'YE: GÖRÜŞMEM

Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Sizin meşhur bir barajınız vardı. 13-14 senedir yapamadılar. Yapamazlar, bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sonlarına doğru salonda "Halkın lideri Kılıçdaroğlu" şekilde sloganlar yükseldi. Tezahüratlar sonrası "Herkesin inancına saygılıyım, yaşam tarzına saygılıyım." diyen CHP lideri, "Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısı

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