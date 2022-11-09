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  4. Son dakika: CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hakkında dava açmıştı! AYM'den karar geldi

Son dakika: CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hakkında dava açmıştı! AYM'den karar geldi

09.11.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması için CHP tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

Son dakika: CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hakkında dava açmıştı! AYM'den karar geldi

Son dakika haberi: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

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