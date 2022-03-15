Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den 'Yeni Seçim Kanunu' teklifiyle ilgili peş peşe açıklama!

Son dakika: Yeni seçim kanunu teklifiyle ilgili CHP ve İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Partisinin grup toplantısında söz konusu kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "MHP için seçim barajını 7'ye düşürüyorlar. Seçim kanunu ister sabah ister öğlen istersen de akşam değiştir biz seni yolcu edeceğiz kardeşim." diye konuştu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, da "Bunları siyasi cingözlük olarak görüyoruz. Elinizdeki gücü bir silah olarak görmekten vazgeçin. Unutmayın, hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sahibini vurur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Seçim kanununda değişiklik teklifi dün Meclis'e sunuldu. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı kanun teklifi sonrası muhalefetin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken, beklenen açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Partisinin grup toplantısında söz konusu kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce miydi? Seçim kanundaki değişiklik! İki gün önce çıktılar AK Parti ve MHP’den birer milletvekili açıklama yaptılar seçim kanunda değişiklik yapıyoruz diye…

"BİZ SENİ YOLCU EDECEĞİZ"

Bir, gideceklerini çok iyi biliyorlar. İki, amaçları seçim kanunda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis’e yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Kardeşim sen milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş seni yolcu edecek. Seçim kanunu ister sabah değiştir, ister öğlen değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz. Milli iradenin Meclis’e yansımasını istiyoruz. Seçim barajı yüzde 3 olsun diyoruz niye korkuyorsun.

"SEÇİM GELİYOR..."

Efendim, MHP barajı aşamaz onun için 7’ye çıkaralım. Bir parti için! Efendim, Koltuklardan gideriz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Koltuk için siyaset yapılmaz. Siyaset vatandaş için yapılır ülke için, ülkenin geçeği için huzuru için yapılır. Yolsuzluk yaptım köşeyi döndüm, paralar tamam her şey mükemmel, servetler yurt dışında, biraz daha soyalım. Nasıl yapacağız? Seçim geliyor. O zaman öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım. Hiçbir güç seni o koltuğa mahkum etmez. Hiç meraklanma seni oradan paşa paşa göndereceğiz. Hiç endişe etme sen. Yurt dışında çalışan işçilerimiz var. Niye onlar milletvekili çıkarmıyorlar. Niye onlar milletvekili çıkarmıyorlar. En kıdemli hakim bugüne kadar sandık başkanıydı. En kıdemli hakim olmasın da bizim hakim olsun. İster sizin hakim olsun ister AYM’ye atadığın şaibeli başkan olsun. İster senin yandaşın olsun. Seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz kardeşim. Sen sandığı getireceksin demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz."

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SİYASİ CİNGÖZLÜK

Yeni Seçim Kanunu Teklifi ilgili bir açıklamada İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını ancak henüz TBMM'ye sevk edilmediğini aktardı. Hükümetin teklifle önerdiği değişikliklerin kamuoyunda tartışılmasını istediğini dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak yapay tartışmalarla meşgul olmayacaklarını ve Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

"GÜN GELİR SAHİBİNİ VURUR"

Teklifle ilgili ayrıntılı düşüncelerini Anayasa Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde açıklayacaklarını dile getiren Tatlıoğlu, "Ancak seçim kurullarının oluşturulması, seçim yasaklarıyla hükümler, seçmen kütüklerinin oluşturulması, muhtarlık seçimiyle ilgili hususlara bizim tarafımızdan bakıldığında birtakım siyasi cingözlükler içeriyor ama herkes müsterih olsun Türkiye Cumhuriyeti bu cingözlüklere ziyadesiyle alışkındır. 1987'de üç, 1991'de bir, 1994'te bir, 1995'te üç ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 6 defa Seçim Kanunu değiştirilmiştir. Kanun yapma gücü ve yetkisini, iktidarlarını sürdürmeye yönelik bir silaha dönüştürmeye kalkışanların siyasi akıbetleri herkesin malumudur. Elinizdeki gücü bir silah olarak görmekten vazgeçin. Unutmayın, hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sahibini vurur." diye konuştu.

"SİYASİ CİNGÖZLÜK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Milletin iktidardan beklentisinin sonuçları etkilemeyecek kanun teklifleri olmadığını dile getiren Dervişoğlu, milletin gerçek beklentisinin erken seçim olduğunu belirtti.

"Siz bütün bunları yaparak kendinize ve iktidarınıza uygun kanun tekliflerini TBMM gündemine taşıyarak siyasi kaderinizi belirleyemezsiniz." diyen Dervişoğlu, Türkiye'de öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen "bu ucube" sistemin kaldırılması gerektiğini, milletin de asıl beklentisinin bu olduğunu öne sürdü. Anayasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ihalelerin yandaşlara ve seçim yasasının ise Cumhur İttifakı'na göre yapıldığını iddia eden Dervişoğlu, iktidarın yaptığı bütün kötülüklerin bedelini sandıkta millete ödeyeceğini savundu.

Dervişoğlu, teklifle ilgili bir soru üzerine, "İktidar, muhalefet partilerinin geçmiş dönemlerde artık oylardan yararlandığını iddia ediyor. Bu oylardan Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin ne kadar yararlandığıyla ilgili bir çalışma yapmadık. Teklifle nispi temsil sistemine dönülüyor. İktidarın doğru dürüst kanun yapması gerekir. Siyasi partilerle ve sivil toplum örgütleriyle konuşmadan teklifi TBMM'ye getiriyorlar. İktidar yasama sürecinde kanun teklifleri aceleye getiriyor. Şimdi önümüzdeki teklife baktığımızda iktidarın lehine birtakım düzenlemeler var. Bunları siyasi cingözlük olarak görüyoruz. İktidarın siyasi cingözlüklerine milletin kaderini kurban ettirmeyeceğiz. Neyi yaparsanız yapın kaderinizden kurtulamayacaksınız." dedi.

Dervişoğlu, teklifin seçim yasakları başlığında cumhurbaşkanına seçimin son anına kadar devletin bütün imkanlarından yararlanma hakkı da verdiğini belirtti.

(AA)

