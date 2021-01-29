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  4. Son dakika! Beklenen uçak geldi: Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

Son dakika! Beklenen uçak geldi: Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

29.01.2021 00:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Beklenen uçak geldi: Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının sevkiyatı devam ediyor. Aşıların 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

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BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünün 25 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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Kovid-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.


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