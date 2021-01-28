28 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 279 oldu.

8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı bin 751 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Ocak) koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 489 olarak açıklanmıştı.





