SON DAKİKA | Çin dediğini yaptı! Büyük Tayvan ablukası başladı, füzeler peş peşe ateşlendi

Son dakika: Çin, dediğini yaptı ve büyük Tayvan ablukasını bu sabah saatlerinde başlattı. Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin'in, bu sabah saat 7.00'da ada çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladığı açıklandı. Televizyonlar tatbikatın başlamasıyla canlı yayına geçerken, bölgeden gelen fotoğraflar endişe yaratıyor.

ADA ADETA KUŞATMA ALTINDA

Pekin devlet medyasının yayınladığı tatbikat haritasında, adanın tam anlamıyla çevrelendiği görüldü. Donanma gemileri ve askeri uçaklarının Perşembe sabahı harekete geçtiği söylenirken, yaklaşık 10 Çin donanması gemisinin Tayvan Boğazı üzerinden geçtiği ve Çarşamba gecesinden Perşembe günü öğlene kadar bölgede kaldığı açıklandı.

HAREKETE GEÇTİLER

Perşembe sabahı kısa bir süre boyunca bölgede çok sayıda Çin askeri uçağının geçtiği, hattın yakınında Çin hava kuvvetleri faaliyetlerini izlemek için füze sistemleri konuşlandırıldığı ve Tayvan donanma gemilerinin de, Çin donanması faaliyetlerini izlemek için medyan hatta yakın kaldığı iddia edildi.

GERİ ADIM ATMIYOR

Pekin yönetiminin, tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin sahaya girmesini istemediği bildirildi. Tayvan, yapılan tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve bunun resmen bir 'abluka' anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmayacak gibi görünüyor.

TAYVAN SEMALARINDA GERGİNLİK! "DERHAL ATEŞLEDİK"

Öte yandan Reuters'a konuşan Tayvanlı Tümgeneral Chang Zone-sung, Çin'e ait İHA'ların dün gece yerel saatle 21:00 ve 22:00'de Kinmen bölgesine girdiğini söyledi.

Askerlerinin derhal uyarıda bulunmak ve İHA'ları uzaklaştırmak amacıyla işaret fişeği ateşlediğini söyleyen Zone-sung, "Biz ateşledikten sonra İHA'lar geri döndü. Yasak bölgemize girdiler ve bu yüzden onları uzaklaştırdık" diye konuştu ve şöyle ekledi:

"Standart bir çalışma prosedürümüz var. İçeri girerlerse karşılığını veririz."

ABD: GÖRDÜKLERİMİZ 1995 VE 1996'DAKİLERİ FAZLASIYLA AŞIYOR

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Stephen Yates, ablukanın iç savaşın sona ermesinden ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Pekin tarafından alınan en kışkırtıcı tedbirler olduğunu söyledi ve Üçüncü Tayvan Boğazı Krizi'ne atıfta bulunarak, “1995 ve 1996'da gördüklerimizi kesinlikle fazlasıyla aşıyor” dedi.

Yates, Pelosi'nin ziyaretine misilleme olarak Tayvan'ın Başkanlık Ofisi web sitesinde, 7-Eleven marketlerinde ve Tayvan Demiryolları İdaresi'nde Çinli hackerlar tarafından başlatılan şüpheli siber saldırılardan da bahsetti. Çin'in Tayvan üzerindeki artan baskısının bir süre daha devam edeceğini de ekledi.

