Son dakika | Çocukların kaçırıldığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Yanık duyurdu: Üçüncü şahıslara asla teslim etmedik

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde ailesini, yakınlarını kaybeden çocukların akıbetiyle ilgili Bakan Derya Yanık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Yanık, hastanede tedavisi devam eden çocukları yakınlarının alması için gereken koşulu da açıkladı.
Bakan Yanık'ın TRT Haber'de konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
Hastanede tedavisi devam eden çocuklarımız tedavisi bittikten sonra eğer refekatsizse yine bizim Bakanlığımıza teslim ediliyor. Anne, baba, teyze, dayı, amca, dede, babaanne gibi yakınları olabilir ama bunların kesinlikle ispat edilmesi gerekiyor.
Kimliği tespit edilemeyen 200'ün üzerinde çocuk var.