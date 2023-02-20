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  4. Son dakika | Çocukların kaçırıldığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Yanık duyurdu: Üçüncü şahıslara asla teslim etmedik

Son dakika | Çocukların kaçırıldığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Yanık duyurdu: Üçüncü şahıslara asla teslim etmedik

20.02.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremden sonra bölgedeki refakatsiz çocukların kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık iddiaları yalanlarken yürütülen süreci açıkladı ve "Enkazdan çıkan çocukları üçüncü şahıslara asla teslim etmedik" dedi.

Son dakika | Çocukların kaçırıldığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Yanık duyurdu: Üçüncü şahıslara asla teslim etmedik

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde ailesini, yakınlarını kaybeden çocukların akıbetiyle ilgili Bakan Derya Yanık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Yanık, hastanede tedavisi devam eden çocukları yakınlarının alması için gereken koşulu da açıkladı.

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"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ASLA TESLİM ETMEDİK"

Bakan Yanık'ın TRT Haber'de konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

  • Enkazdan çıkarılan çocuklarımızın ailesi veya yakınları yanında değilse sağlık kuruluşlarımıza aldık, sonrasında da bakanlığımızın bünyesine aldık. Enkazdan çıkan çocukları üçüncü şahıslara asla teslim etmedik.

"KESİNLİKLE İSPAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

  • Hastanede tedavisi devam eden çocuklarımız tedavisi bittikten sonra eğer refekatsizse yine bizim Bakanlığımıza teslim ediliyor. Anne, baba, teyze, dayı, amca, dede, babaanne gibi yakınları olabilir ama bunların kesinlikle ispat edilmesi gerekiyor.

  • Kimliği tespit edilemeyen 200'ün üzerinde çocuk var.

  • Refakatsiz bir çocuğu herhangi bir vakfa, kuruluşa, STK'ya vermemiz söz konusu değil.
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