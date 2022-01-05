HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! "Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Son dakika! "Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

05.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cmhurbaşkanı adayı olurum" çıkışı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yanıt verdi. Kılıçdaoğlu, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'Ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir"

Son dakika! "Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Son dakika... CHP Lideri Kılıçdaorğlu, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaorğlu, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'Ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Tanju Özcan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman 100 bin imzayı toplarım. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" demişti.

Özcan geçtiğimiz günlerde ise, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de ‘bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?’ demeyin” ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Yeni normalleşme adımları açıklaması! Mısır ve BAE'den sonra...Yeni normalleşme adımları açıklaması! Mısır ve BAE'den sonra...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.