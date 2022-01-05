Son dakika! "Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Son dakika... CHP Lideri Kılıçdaorğlu, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaorğlu, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'Ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Tanju Özcan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman 100 bin imzayı toplarım. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" demişti.

Özcan geçtiğimiz günlerde ise, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de ‘bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?’ demeyin” ifadelerini kullanmıştı.

