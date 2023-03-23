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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılıyor

23.03.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında bulunuyor. Sadece Kahramanmaraş'ta vefat edenlerin sayısı 12 bin 307'yi buldu.

Biz bu topraklarda bin yıldır ne facialar yaşadık. Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Hiçbiri karşısında da yılmadık. Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer afetlerin yıktığını yeniden yaptık. Sınırlarımıza dayanan tacizlere cevabımızı sınır ötesinde harekatlarla verdik.

Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, caddesiyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Yaşadığımız her müsibeti daha büyük atılımların basamağı haline getirerek yolumuza devam ediyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan konut

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