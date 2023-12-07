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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'a tarihi ziyaret! İlk gelen görüntüler dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da 'Yeni dönem' mesajı

SON DAKİKA | Yunanistan'a tarihi ziyaret! İlk gelen görüntüler dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da 'Yeni dönem' mesajı

07.12.2023 12:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra ilk kez Atina'da! Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmeleri olan Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi öncesi iki liderin tokalaşarak basına verdikleri poz dikkat çekti.

SON DAKİKA | Yunanistan'a tarihi ziyaret! İlk gelen görüntüler dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da 'Yeni dönem' mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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'YENİ DÖNEM' MESAJI

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

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Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

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ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, yürüyerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği Başbakanlığa geçti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Başbakanlık binasında karşıladı. İki lider tokalaşarak basına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti.

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ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS, YÜKSEK DÜZENLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NE KATILACAK

Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5’inci toplantısına katılacak. İlgili bakanların iştirakleriyle düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. (AA/İHA)


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