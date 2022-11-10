Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi! "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katıldı.
Burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim.
Bugün oğlum da dahil olmak üzere bir heyet Taşkent'e gelmişler, orada çalışmalar yapmışlardır.