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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi! "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi! "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum"

10.11.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Özbekistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'le ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Erdoğan, konuşmasında nişanın kendisine takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum" sözleriyle dile getirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi! "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katıldı.

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"BÜYÜK BİR ONURLA TAŞIYACAĞIM"

Burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim.

  • Bugün oğlum da dahil olmak üzere bir heyet Taşkent'e gelmişler, orada çalışmalar yapmışlardır.

  • Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum.

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