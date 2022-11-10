Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi! "Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum"

Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim.