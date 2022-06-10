Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sağlık turizminde yeni hedef 10 milyar dolar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katıldı. Açılış programında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bu merkezin ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olarak görüyorum. Bu merkez ülkemize güç katacaktır. Bir kısmı bakanlığımızın desteğiyle kurulmuştur.

Sıfır atık hedefine de destek verecek çalışmalar bu birimde yürütülecektir. Sağlık sektörüne yönelik tıbbi cihaz üretimi yapan kobilere yönelik destek projesidir. Bu birimimiz ülkemizin yüz akı bir teknoloji markalarından olacaktır.

Salgın döneminde sağlık sisteminin en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu gördük. Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak cari açığı azaltmak ve ihracatı geliştirmek istiyoruz. Kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet seviyesine çıkacağına inanıyorum.

Değerli misafirler, koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı dünyaya önemli mesajlar verdi. Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık alt yapısına yaptığı yatırımlarla bu salgını en hafif şekilde atlatmıştır.

Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi aynı amaçları sayıları milyonları bilen insan Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sezon sağlık turizminden 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

Gıda sektörüne kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerin başında yer almaya adaydır.

Bu ülkede yenilik yapmak isteyenlerin önü sonuna kadar açıktır. Bu anlayışla firmalarımızı, akademi dünyamızı, tıpkı burada olduğu gibi kendilerine sunduğumuz imkanları değerlendirmeye davet ediyorum.

