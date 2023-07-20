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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın

20.07.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde düzenlenen törende açıklamalar yaptı. Ada'da federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir" dedi. Dünyaya seslenen Erdoğan, "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin Başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, ömrünü Türk dünyasına adamış Sayın Türkeş'i minnetle ve rahmetle anıyorum. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için maalesef kan gözyaşı ve katliam demekti. Gözünü kan bürümüş Enosis sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık huzuru ve vicdanı ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulüm etti. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türk ordusu 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs adasına barış demokrasi ve huzuru getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor.

Kıbrıs Rumlarının yeni lideri Eosis bayrakları altında poz veriyor. Gerçekleri yaptıkları katliamı tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama buna muvaffak olamayacaklar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Tarih apaçık göstermiştir ki Rumların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir.

"ADİL VE YAŞAYABİLİR BİR ÇÖZÜM ARZU EDİYORUZ"

Bütün çabamız adaya 1974'de getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz. Gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temin edilmedikçe yeni bir müzakare sürecine girilmesi söz konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş başta AB olmak üzere 3. taraflara bizleri şikayet etmektir. KKTC'nin ana vatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından rahatsız oluyorlar. 1974'de bu bağların ne kadar güçlü olduğunu gördüler. Şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Anavatan Türkiye Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, her zaman garantörü olacaktır.

BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan

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