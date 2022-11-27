Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı programında duyurdu! 'Yeni bir görev veriyorum...'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nın hazırlıkları tamamlandı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisi de dahil olmak üzere parti mensuplarına yeni bir görev verdiğini duyuran Erdoğan, "Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki, hanesindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

'İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFLİĞİNİ YÜRÜTECEKTİR'

Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında müjdecisi olan 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece 1 günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek ilk adımı attık. Seçime kadar her haneyi en az 2, hatta çok daha fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

'BOYUN EĞMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Birileri yuvarlak masanın etrafında dönedursun. Biz sahayı akılla, samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez.

AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, bugüne kadar taşıyıcısı da bizzat milletimizin ta kendisidir. Bizler üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.

Şu karşımda gördüğüm irade inşallah 2023'teki zaferimizin müjdecisidir. Bizler birbirimize kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlar kursunlar vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileri taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içerde ve dışardaki kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşkına uğrattıysak 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda her aracı kullanan küresel baronlara eyvallah etmeyeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

'YENİ BİR GÖREV VERİYORUM'

Buradan Genel Başkan sıfatıyla şahsımdan başlayarak, tüm yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yeni bir görev veriyorum. Her birimiz, kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz.

Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz. Siyaset, insanla yapılır. Siyaseti şekillendirmek medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı, bize yağmurlu havada bir bardak su vermezlerdi. Biz evvela Rabbimizin takdirine razıyız. Biz bugüne kadar milletin gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır.

Biz sadece son bir ayda İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası, Togg, Yusufeli Barajı, onlarca milyarlık toplu açılışlar ve uluslararası zirvelerle ülkemize nice eserler kazandırırken kendi aralarında tepişmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimize bırakıyoruz.

Terör örgütlerinden, şurada son Pençe Kilit ve Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Terör örgütlerinden, küresel medya mecralarına kadar tüm mekanizmalar 2023 için harekete geçirildi. Şehitlerle beraber topraklar vatan olur. Bir gül bahçesine girercesine hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmanın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz. Yarın değil, hemen şimdi diyerek bir kez daha İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhur İttifakı'nın diğer tarafı, MHP ile beraber bu yolda emin adımlarla yürümeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, durmak yok yola devam diyorum.

