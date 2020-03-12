Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere bugün Beştepe'de bakanlarla bir araya geldi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI ÜNİVERSİTELER EĞİTİME ARA VERMİŞTİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Beştepe'deki kritik toplantıda spor karşılaşmalarında uygulanacak koronavirüs önlemlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

