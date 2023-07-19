Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz."

"(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

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