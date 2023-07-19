HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız

19.07.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz."

"(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'de 6 isim disipline sevk edildi!İYİ Parti'de 6 isim disipline sevk edildi!
Anahtar Kelimeler:
bae erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.