Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri ile ilgili kritik mesaj! 'Siyasi iklimi zehirlemeye dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada teşkilatımızın siz fedakar neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. İlk günkü aşkla ülkemize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekteki sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2053 vizyonumuza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak elde değil. Geleceğimiz için ümitlenmemek mümkün değil. Sağ olsun TEKNOFEST'e bir turistik gezi yapmış. (Kılıçdaroğlu) İnşallah ilham almıştır.

'HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ YAPAR HALİNE GELDİK'

Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenler şimdiki durumdan çok rahatsız. Şu anda Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor. 2 sene sonraya 3 sene sonraya gün veriyor. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık her şeyin en güzelini yapar haline geldik.

'FAŞİST KAFAYI HORTLATMA ÇABASI VAR'

İmam hatip okullarımızla, alimlerimizle ilgili hakaretlerin gerisinde nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vurmak isteyenlerin arkasında faşist kafayı hortlatma çabası var. Alevi bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de bu oyunların birer parçası. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek tehdit ve hakaret diline sarılıyor. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız.

'GELECEK ASRIN TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLMASININ ÖNÜNE GEÇEMEYECEKSİNİZ'

Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Bu ülkenin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin gelecek asrın Türkiye'nin yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet vaktini heba edecek senaryolara itibar etmiyor. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz.

