HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri ile ilgili kritik mesaj! 'Siyasi iklimi zehirlemeye dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri ile ilgili kritik mesaj! 'Siyasi iklimi zehirlemeye dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız'

03.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçimleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri ile ilgili kritik mesaj! 'Siyasi iklimi zehirlemeye dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada teşkilatımızın siz fedakar neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. İlk günkü aşkla ülkemize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekteki sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2053 vizyonumuza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak elde değil. Geleceğimiz için ümitlenmemek mümkün değil. Sağ olsun TEKNOFEST'e bir turistik gezi yapmış. (Kılıçdaroğlu) İnşallah ilham almıştır.

'HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ YAPAR HALİNE GELDİK'

Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenler şimdiki durumdan çok rahatsız. Şu anda Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor. 2 sene sonraya 3 sene sonraya gün veriyor. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık her şeyin en güzelini yapar haline geldik.

Screenshot_5

'FAŞİST KAFAYI HORTLATMA ÇABASI VAR'

İmam hatip okullarımızla, alimlerimizle ilgili hakaretlerin gerisinde nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vurmak isteyenlerin arkasında faşist kafayı hortlatma çabası var. Alevi bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de bu oyunların birer parçası. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek tehdit ve hakaret diline sarılıyor. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız.

'GELECEK ASRIN TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLMASININ ÖNÜNE GEÇEMEYECEKSİNİZ'

Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Bu ülkenin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin gelecek asrın Türkiye'nin yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet vaktini heba edecek senaryolara itibar etmiyor. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldıYurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı
Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor! Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Samsun Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.