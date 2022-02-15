Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'

BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR MÜŞTEREK İRADE ORTAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

"BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"

İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

"BU GAYRETİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı, ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’u etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri, kıymetli kardeşim Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’a nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum."





