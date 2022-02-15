HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'

15.02.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyaretinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'

BAE'deki ziyaretin bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR MÜŞTEREK İRADE ORTAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

"BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"

İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

"BU GAYRETİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı, ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’u etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri, kıymetli kardeşim Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’a nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum."

v3we

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Millet İttifakı'nın ismi Türkiye İttifakı mı olacak?Millet İttifakı'nın ismi Türkiye İttifakı mı olacak?
Savaş sırlarını açığa çıkardılar! Savaş sırlarını açığa çıkardılar!
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardıBu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.