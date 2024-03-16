Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması: 2 ila 5 Nisan arasında yatırmış olacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz bu mübarek günlerde ağır imtihanlardan geçiyor. Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye olarak asırlar boyunca yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yardımına koşmaya devam edeceğiz.

Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın da öneminin farkındayız.

Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek toplumun tüm kesimlerinde refah artışı sağlayacağız.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

"Memurlarımızın haklarını genişletmek için gayret ederken muhalefetse bunları Anayasa Mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bize karşı kışkırtmak için meydanlarda atıp tutuyorlar ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da maalesef geri durmuyorlar."

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

"Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız."





