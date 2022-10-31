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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'ya tebrik telefonu

31.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya seçimlerini kazanan Lula da Silva'yı arayarak tebrik etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik ederek, 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde başarılar diledi.

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2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti. (İHA)

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