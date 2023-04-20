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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu, Meclis'ten geçecek'

20.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu Meclisimizden geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu, Meclis'ten geçecek'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

Enerji alanında attığımız adımlar sayesinde yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı salınımı engellenmiştir.

Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız.

İklim değişikliğiyle mücadelede finans ve teknoloji transferine yeniden dikkat çekmek istiyorum.

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