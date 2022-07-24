Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Zaferle sonuçlandıracağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz."

"Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz.

Bugün yeniden ortaya koyacağı maddi ve manevi eserlerle insanlığa yön verecek bir değişimin öncülüğüne talibiz.

Dünyada tüm büyük değişimlerin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Karşımızdaki tablo insanların geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğinde olduğumuza işaret ediyor.

Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız kadim dünyanın tüm önemli medeniyet merkezlerinde önemli hizmetler yapmıştır.

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden dünyanın bilim ve teknoloji merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum."

