Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları ve İstanbul adayı mesajı! Kılıçdaroğlu göndermesi de dikkat çekti: 'Çekilmesi lazım'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından uçak dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiden dış politikaya ve depreme karşı atılacak adımlara birçok konuda gündemi ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik çok konuşulacak ifadeler de kullandı. CHP'deki 'değişim' tartışmaları değinen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile ilgili "En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım" dedi.

EMEKLİLERE ZAM SİNYALi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

İSTANBUL'DA DEPREM HAZIRLIĞI! "BOŞA HARCANACAK VAKİT YOK"

Türkiye'yi depreme dayanaklı hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalarda İstanbul, Marmara'yı ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz. İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok.

"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİP GİTMELİ"

CHP'deki değişim süreci sorulan Erdoğan şöyle konuştu:

"Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında."

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLUR?

Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili soruya ise "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız." şeklinde yanıt verdi.