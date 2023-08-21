Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları ve İstanbul adayı mesajı! Kılıçdaroğlu göndermesi de dikkat çekti: 'Çekilmesi lazım'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından uçak dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiden dış politikaya ve depreme karşı atılacak adımlara birçok konuda gündemi ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik çok konuşulacak ifadeler de kullandı. CHP'deki 'değişim' tartışmaları değinen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile ilgili "En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
CHP'deki değişim süreci sorulan Erdoğan şöyle konuştu:
"Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında."
Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili soruya ise "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız." şeklinde yanıt verdi.