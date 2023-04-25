Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz.
Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olanlar sizlersiniz.
Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müsterih.
Ayrıntılar geliyor...