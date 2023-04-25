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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda önemli açıklamalar

25.04.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz.

  • Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olanlar sizlersiniz.

  • Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müsterih.

  • Sizler adeta hayatı AK Parti ile tanımış nesilsiniz. Haklı olarak eski Türkiye'yi görmediğiniz yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. CHP'nin de gençleri var ya; anlatacaksınız. Onlar bazı şeyleri bilmiyor olabilirler; anlatacaksınız.

Ayrıntılar geliyor...

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ak parti erdoğan

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