Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"nda önemli açıklamalar

Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olanlar sizlersiniz.

Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müsterih.