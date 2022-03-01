Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arka arkaya kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



