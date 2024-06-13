SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da 'Filistin' mesajı! 'Diğer ülkelere örnek olmalı'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalıyoruz.
- İspanya Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katkılarını en iyi bilen, üyelik sürecine destek veren ülkelerden biridir.
- İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere örnek teşkil etmesi samimi temennimdir.
- Rusya-Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi de teyit ettik.
- İki ülke (Türkiye-İspanya) olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
- (BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararı) Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak, Gazze dahil Filistin topraklarına ve bölgemize huzuru getirecek her planı olumlu değerlendiririz. Önemli olan samimi ve barış odaklı ele alınması. Ateşkes kararı kağıtta kalmasın. En baştan beri 'Gazze'de akan kan dursun' dedik.
- (BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararı) Pazartesi alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz. Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır.
- Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Gelişmeleri yakından izliyoruz.
- TCG Anadolu'nun bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Savunma sanayiinde dayanışma teklif ediyoruz.
- Şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ü,lkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor. Orada 40 bin, 100 bin, 200 bin kişi, çocuklar, kadınlar ölmüş hiç umrunda değil. Bir Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Arkasından 2 batı ülkesi daha bunu yapıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım. Bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. İsrail acımasız bir şekilde katliamlarına devam ediyor. Devam ederken özellikle de Amerika'nın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir.
Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- İki devletli çözüm barış için acil bir ihtiyaç.
- (Gazze’ye) Acil insani yardım konusunda Türkiye ile fikrimiz ortak.
- Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.
- (İspanya'nın Filistin'i tanıması) Taahhütümüz tamdır, diğer AB ülkelerine çağrı yapıyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor.
- (Gazze’de) Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz.