Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Salgın maalesef yeniden tırmanışa geçmiştir. Türkiye salgınlar mücadelesini elindeki tüm imkanlarla sürdürüyor. Son dönemde vaka sayılarındaki artış hepimizi üzüyor. Salgına karşı elimizdeki en önemli tedbir temizlik, maske ve mesafe üçlüsüdür.
Tedbirleri vatandaşımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tedbirlere uymadığı için virüsü yakınına veya herhangi birbirine bulaştırıp ölümüne neden olacak kişinin vicdan yükünü düşünmek bile istemiyorum.
Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler, hem de hastalara verilen hizmetler açısından örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.
Aşı çalışmalarında dünyadaki çalışmaları yakınen takip etmenin yanında, kendi aşı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz.
Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır.
İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.
İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.
Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.
Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut verdi. İnşallah yeni rezervlerle bu sevinci atıracağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yanaşmaya başladı.
Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.