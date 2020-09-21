Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgın maalesef yeniden tırmanışa geçmiştir. Türkiye salgınlar mücadelesini elindeki tüm imkanlarla sürdürüyor. Son dönemde vaka sayılarındaki artış hepimizi üzüyor. Salgına karşı elimizdeki en önemli tedbir temizlik, maske ve mesafe üçlüsüdür.

Tedbirleri vatandaşımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tedbirlere uymadığı için virüsü yakınına veya herhangi birbirine bulaştırıp ölümüne neden olacak kişinin vicdan yükünü düşünmek bile istemiyorum.

Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler, hem de hastalara verilen hizmetler açısından örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

AŞI AÇIKLAMASI: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNMAYI PLANLIYORUZ

Aşı çalışmalarında dünyadaki çalışmaları yakınen takip etmenin yanında, kendi aşı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz.