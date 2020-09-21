HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2020 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarına ilişkin "İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin ise kafe ve restoranların denetiminin sıklaştırılacağını ve İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgın maalesef yeniden tırmanışa geçmiştir. Türkiye salgınlar mücadelesini elindeki tüm imkanlarla sürdürüyor. Son dönemde vaka sayılarındaki artış hepimizi üzüyor. Salgına karşı elimizdeki en önemli tedbir temizlik, maske ve mesafe üçlüsüdür.

Tedbirleri vatandaşımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tedbirlere uymadığı için virüsü yakınına veya herhangi birbirine bulaştırıp ölümüne neden olacak kişinin vicdan yükünü düşünmek bile istemiyorum.

Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler, hem de hastalara verilen hizmetler açısından örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

AŞI AÇIKLAMASI: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNMAYI PLANLIYORUZ

Aşı çalışmalarında dünyadaki çalışmaları yakınen takip etmenin yanında, kendi aşı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz.

Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır.

İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.

İL BAZINDA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SINIRLAMA YAPILABİLECEK

İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

DEPREM KONUTLARININ ÖDEME KOŞULLARI BELLİ OLDU

Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.

DOĞALGAZ VE DOĞU AKDENİZ SÖZLERİ

Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut verdi. İnşallah yeni rezervlerle bu sevinci atıracağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yanaşmaya başladı.

EKONOMİ AÇIKLAMASI

Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
CHP'li başkandan şaşırtan koronavirüs partisiCHP'li başkandan şaşırtan koronavirüs partisi
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın görüntüleri büyük tepki topladı
CHP'li başkandan şaşırtan koronavirüs partisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den teşekkür mesajı
Meral Akşener'den teşekkür mesajı
AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'Atatürk demem' diyen Kaftancıoğlu'nu duymadı bile
Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırlatıp eleştirdi: Kılıçdaroğlu duymadı bile
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmurlu havada çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Bu kareyi paylaştı: Mesaiye devam
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.