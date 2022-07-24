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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti

24.07.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Yunanistan'la ilgili ifadeleri dikkat çekti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılı nedeniyle yayınladığı mesasjında "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir. Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir. Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir.

YUNANİSTAN ANTLAŞMANIN ŞARTLARINI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE AŞINDIRIYOR

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma'da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır.

"ÜLKEMİZİN KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

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Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir.

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Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan lozan barış antlaşması

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