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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Lozan Barış Antlaşması' paylaşımı! 'Teklif vereceğiz'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Lozan Barış Antlaşması' paylaşımı! 'Teklif vereceğiz'

24.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Lozan Barış Antlaşması' paylaşımı! 'Teklif vereceğiz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu lozan barış antlaşması
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