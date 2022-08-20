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  4. Son dakika: Merakla bekleniyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu: İşte kuru üzüm alım fiyatı

Son dakika: Merakla bekleniyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu: İşte kuru üzüm alım fiyatı

20.08.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Manisa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi. Terörle mücadele konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'larımız ve SİHA'larımızla teröristleri inlerinde vuruyoruz. Bu, 'Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor" dedi. Erdoğan ayrıca merakla beklenen kuru üzüm taban fiyatlarını da açıkladı.

Son dakika: Merakla bekleniyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu: İşte kuru üzüm alım fiyatı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Erdoğan, konuşmasının başlangıcında Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Geçen yıl 13 TL olan sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

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"TERÖRİSTLER KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletin umuduyuz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız.

  • Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu bir ülkeydi.

  • Savaş Ay'ın programında 'Bay Kemal' yanında kuzu kuzu oturuyordu. Savaş Ay, sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman 'Bay Kemal' SSK'nın başındaydı. Suçu başbakana attı.

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  • Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin hemen başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

  • İHA'larımız ve SİHA'larımızla teröristleri inlerinde vuruyoruz. Bu, 'Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor.

KURU ÜZÜM ALIM FİYATINI AÇIKLADI!

  • Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi herhangi bir istismara meydan vermemektir. Geçen yıl bu 13 liraydı. Fiyatımızı 27 lira olarak belirledik.
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