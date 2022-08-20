Son dakika: Merakla bekleniyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu: İşte kuru üzüm alım fiyatı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Erdoğan, konuşmasının başlangıcında Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Geçen yıl 13 TL olan sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletin umuduyuz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız.
Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu bir ülkeydi.
Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin hemen başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.