Son dakika: Merakla bekleniyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu: İşte kuru üzüm alım fiyatı

Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletin umuduyuz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız.