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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

01.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan subay-astsubay mezuniyet töreninde konuşuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Asker polis jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına Allah'tan niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren anne babalarınıza, hocalarınıza, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz ne güzel anne ve babalarsınız. Evlatlarınızla ne kadar gururlansanız azdır. Dünyada benzeri olmayan bir akademi ve fakülte binamızın açılışı yaptık. Yurtlar bir taraftan yapılıyor. Doğrusu ben de iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu binaların bitmiş olması, resmen hizmete almak bu kardeşinizi de gururlandırdı.

Özellikle batılı ülkelerde şahit olduğumuz orantsız güç olaylarının önüne geçilecektir. Açılışını yaptığımız bu güzel eserlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu kurumları desteklemeye devam edeceğiz.

"İFTİHAR EDİYORUM"

Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatandaşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın'da Sinop'ta Kastamonu'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz'de Arhavi'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.

Dün tarihimize zaferler ayı geçen bir Ağustos ayını daha geride bıraktık. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de devletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un fethi de bizimdir.

"ZAFERLER ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

Suriye harekatları nasıl bizimse, Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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