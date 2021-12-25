Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarından bakan bir Bay Kemal yok burada. Şu anda ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa'da söylediği şu: "Belediyeyi bize verin biz size elektriği bedava verelim"

"BE EY CAHİL! HAYATINIZ YALAN"

Be ey cahil! Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Adana'ya gittin. Adana Belediyesi CHP'de. Hadi Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver. Elektriği veren biziz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektriği verir be ey cahil! Sen bunu da bi öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan."

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