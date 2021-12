Son dakika: Pitbull saldırısına uğramıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'le ilgili de mesajlar verdi ve "Bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizleri bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Davamıza hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza, gayretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ahirete göç etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün açılışını yapacağımız eserlerin, Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

"AYRIM YAPMADIK, YAPMIYORUZ"

Bugün, 15 ay sonra yeniden Gaziantepli kardeşlerim ile buluşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Her şehrimizi elbette eşit seviyoruz. Şehirlerimize hizmet götürürken de, sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz.

Gençler, siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlendirerek devam ettirmelisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

"GAZİANTEP ÇALIŞARAK, ÜRETEREK ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR"

1 asır önce şanlı bir direniş ile destan yazan Gaziantep, her alanda bugün de tarih yazmaya devam ediyor.

Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı dönemde Gaziantep nasıl milletimize umut aşılamışsa, bugün de çalışarak, üreterek ülkemize örnek oluyor.

MEKTUP TEPKİSİ: NE İŞİNİZ VAR BÜYÜKELÇİLERLE?

Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçiler mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya? Belediyelerinizle ne yapıyorsunuz, onu anlatın. Ama ortada hiçbir şey yok. Her yeri kanalizasyonlar götürüyor. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine, bürokratı, savcıyı, memuru, polisi, iş insanını tehdit eden bir genel başkanları var. Çareyi 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında, ya da otel odalarında gizlice görüştükleri IMF yetkililerinde aradılar. Biz IMF defterini kapattık, 23.5 milyar dolar borcu biz ödedik. 27.5 milyar dolar rezerv vardı. Şimdi 120 milyar dolara dayandı. Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizlikleri saymıyorum bile. Kendi çapsızlıklarını örtmek için, felaket çığırtkanlığı yapanlara hiçbir zaman kulak asmadık.

KILIÇDAROĞLU'NUN MERKEZ BANKASI ZİYARETİ

Bay Kemal hala şehir hastanesi nedir bilmiyor. Bize bunun bütçedeki kalemini anlat. Ya sen bütçeden ne anlarsın? Merkez Bankasına gitti. Diyor ki, "Merkez Bankası bağımsız değil." Bağımsız olmasa seni oraya sokar mı? Bu kurum sana brifing veriyor, sen bu bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok. TÜİK'e gitmek istedi. TÜİK, burada cevap verdi. 'Siz Merkez Bankası'nda imtihanı kaybettiniz' dedi. 'Siz yazılı sorun, biz yazılı cevap veririz' dedi.

ASİYE ATEŞ MESAJI: "BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri parçalama noktasına geldiler. Biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırızın derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz.Yavrumuzun tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi olan babasını da, oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA "BEDAVA ELEKTRİK" TEPKİSİ

Şanlıurfa'da ne diyor, 'Belediyeyi bize verin, elektriği size bedava verelim'. Ya belediyelerin elektrik ile ne işi var? Adana'da senin belediyen var, hadi buyrun. Adana'nın yarısı çiftçi. Hadi çiftçilere bedava ver bakalım. Yalan, yalan. Kendi çıkarları ve ikballeri uğruna çiğnemeyecekleri değer yoktur. Ülkemiz için hayırlı bir iş, ve söz beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler yeter diyoruz.